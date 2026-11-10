Столица возглавила список городов по спросу на посуточные квартиры в ноябре 2026 года: ночь в среднем обходится в ₽5,6 тыс. В загородном сегменте тройку лидеров составили Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край. Такими данными с REGIONS поделились в пресс-службе «Авито Путешествий».

По информации аналитиков, квартиры в Москве снимают в среднем на четверо суток для троих, бронируя примерно за месяц до поездки. Кроме столицы, в лидерах по аренде жилья — Санкт-Петербург и Казань. В загородном отдыхе к трем основным регионам добавились Свердловская область, Татарстан, Нижегородская область, Башкортостан, Самарская область, Карелия и Челябинская область — всего десять позиций.

По данным аналитиков, загородный дом в сутки стоит в среднем ₽14,7 тыс. Доступнее всего дачи (₽9,3 тыс.), таунхаусы и базы отдыха (по ₽9,7 тыс.). Среди популярных регионов выгоднее отдыхать в Карелии (₽9,5 тыс.), Башкортостане (₽11,9 тыс.) и Челябинской области (₽13 тыс.). Такие дома бронируют в среднем на две ночи для семи человек, выбирая варианты за 33 дня до поездки.

По информации аналитиков, помимо столиц и Казани, спросом пользуются Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и Тюмень. Сильнее всего интерес к квартирам вырос в Борисоглебске (+70%), Дербенте (+36%), Великих Луках (+31%) и Шерегеше (+18%). Средняя аренда квартиры — ₽3,6 тыс. в сутки. Бюджетнее варианты в Тюмени (₽2,8 тыс.), Калининграде (₽3 тыс.) и Новосибирске (₽3,2 тыс.). Жилье бронируют в среднем на четыре ночи для троих, ищут за 28 дней до заселения.

Коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина отметила: бронирования показывают, что география поездок по России расширяется. Столицы и крупные туристические центры сохраняют лидерство по объему, но в ноябре заметно вырос спрос на малые города — туристы ищут менее очевидные направления и новый опыт. Для малых городов это шанс заявить о себе, а для рынка — признак зрелости: спрос перераспределяется, а не просто растет, считает она.

Ранее сообщалось, что в Московской области аренда в сутки составит ₽29 тыс. на Новый год.