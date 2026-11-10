Звезда «Теста на беременность» Пескова рассказала о правилах счастливого брака

40-летняя звезда сериала «Тест на беременность» актриса Анна Пескова рассказала о правилах, которые, по ее мнению, помогают сохранить счастливый брак.

Артистка замужем за Дмитрием Пристансковым уже десять лет. В интервью Леди.Mail Пескова отметила, что главное в браке — принимать партнера целиком и не пытаться подстроить его под собственный идеал.

«Когда люди встречаются уже взрослыми, со своим опытом, привычками и взглядами, очень важно не пытаться подстроить другого под собственное представление об идеале. Нужно научиться принимать человека целиком», — заявила Анна.

Она считает, что супруги могут иметь разные взгляды и спорить. Однако разногласия не должны превращаться в выяснение отношений. Пескова убеждена: в браке нет победителей и проигравших, поэтому не стоит стремиться доказать свою правоту любой ценой.

Отдельно она высказалась о необходимости благодарить любимого человека. По ее словам, обязательно нужно замечать проявления заботы со стороны близкого и не воспринимать их как должное. Именно внимание к мелочам, по мнению актрисы, укрепляет союз.

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