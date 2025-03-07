Лолита не выступит с сольным концертом в Казани

Концерт Лолиты Милявской, запланированный на 21 марта в Казани, отменили. Об этом говорится на сайте выставочного центра «Казань Экспо», где должно было состояться мероприятие. Причины отмены не раскрываются.

Как пишет РИА Новости, сама артистка от комментариев по этому вопросу отказалась.

Ранее концерт Лолиты отменили в Ульяновске. Выступление должно было пройти во дворце культуры «Губернаторский». Кроме того, концерт певицы также отменили в Кемерово.

Также в феврале запланированное в Томске выступление Лолиты не состоялось. Тогда певица рассказала, что причиной отмены стали проблемы с неоплаченной арендой, хотя все финансовые обязательства были выполнены.

С массовой отменой выступлений Лолита столкнулась после скандала на «голой вечеринке», организованной в конце 2023 года телеведущей и блогером Настей Ивлеевой в одном из баров Москвы. Тогда на этом мероприятии оказались Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Джиган, Анна Asti, Лолита.

Общественники резко раскритиковали образ селебрити на вечеринке — практически все они были одеты в откровенные наряды или, наоборот, находились практически без одежды.

Ранее стало известно, что Лолита, чьи выступления начали отменять по всей России, стала членом жюри в шоу «Суперстар».