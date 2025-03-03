Оставшаяся без концертов Лолита нашла новую работу

Певица Лолита Милявская, как сообщает URA.RU , возвращается на телевидение после череды неудач с концертами в России. Звезда заняла судейское кресло на шоу «Суперстар».

В юбилейный сезон вокального шоу «Суперстар» внесли коррективы. Теперь в жюре вместо Наташи Королевой появится Лолита Милявская. Эфир с ее участием отсняли, а в субботу, 8 марта, его представят на ТВ.

Это не первый выход певицы в шоу. На протяжении нескольких сезонов она была ведущей «Суперстара». Сама Милявская, как отметили коллеги, изменилась.

«Лолита удивила всех присутствующих образом. На съемке она появилась с татуировкой на шее, которая ей, к слову, очень ей идет. Все были рады Лолу видеть: съемки прошли легко и весело. Лола и сама была на подъеме: в последнее время, как известно, на ТВ она появляется не так часто, как раньше. Компанию ей составили, помимо Соседова, Лера Кудрявцева и солист "Иванушек" Кирилл Туриченко», — заявили источники URA.RU.

Напомним, что активисты мешают гастрольной деятельности певицы Милявской. На днях отменили очередной ее концерт, на сей раз в Перми. Продажи билетов останавливают, организаторы площадок отказывают по, как считает звезда, надуманным причинам.

Ранее Кушанашвили заявил, что Лолита доведена до отчаяния массовой отменой концертов.