Лолита покинула Россию

Российская певица Лолита Милявская отметила Международный женский день в Болгарии, куда уехала, чтобы поздравить своих мать и дочь. Об этом она сообщила в соцсетях. Однако поездка обернулась для артистки серьезными трудностями.

Лолита рассказала, что забыла взять с собой снотворное в долгий 12-часовой маршрут с пересадками. Перед прибытием в Болгарию она потеряла сознание в такси и не осознавала, где находится.

Но на этом неприятности не закончились. Уже дома у матери и дочери в Болгарии Лолита попала в непривычные условия — там было очень холодно и сыро. Несмотря на это, артистка решила отдохнуть и поспать, чтобы восстановить силы.

Дочь Лолиты Ева родилась в браке с режиссером Александром Цекало в 1998 году. Ранее она вместе с бабушкой жила в Киеве, но после начала спецоперации они переехали в Болгарию.

Стоит отметить, что накануне в Казани отменили концерт Лолиты. Он должен был состояться 21 марта в выставочном центре «Казань Экспо». Сама певица, комментируя отмену выступления, лишь пожелала здоровья тем, кто к этому причастен.