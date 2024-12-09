Лолита пожаловалась на большое количество пьяных зрителей на концерте

Лолита приняла участие в финальном гала-концерте «Песни года». За кулисами в интервью изданию «МК» певица рассказала о катастрофе на ее выступлении в Москве.

Концерт мог оказаться под угрозой срыва. Всему виной – люди «под градусом», пояснила артистка.

Зрителей в состоянии алкогольного опьянения было так много, что они мешали выступать певице, а трезвые поклонники не могли из-за них наслаждаться ее песнями..

В результате концерт, по словам самой Лолиты, превратился в ад.

«Это безумие, когда люди сидят с сосисками, с пиццей и со спиртным у тебя в зале. Концерт превращается в большое пьяное действо, а охрана не справляется», — посетовала звезда.

Лолита считает, что людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, на концерты пускать нельзя.

У певицы возникли претензии в организаторам ее выступления. Она также отметила, что с данной проблемой столкнулись и ее коллеги по шоу-бизнесу.

Ранее сообщалось о том, что Лолита отменила все выступления за пределами Москвы.