Shot: Лолита отменила все выступления за пределами Москвы

Исполнительница хита «На Титанике» Лолита Милявская усиленно работает в Москве, но при этом отменила мероприятия за пределами столицы и Подмосковья. Об этом стало известно telegram-каналу Shot.

Певица отказывается брать заказы и отменяет концерты за МКАДом. До конца года она намерена работать исключительно в Москве и области, но не заезжать в сторонние регионы. Решение было принято после срыва концерта в Ярославле.

Обозреватели выяснили, что Милявская берет за каждое выступление по четыре миллиона рублей, причем может брать несколько заказов в день.

В райдере звезды указано, что организаторы должны обеспечить ее выезды на Mercedes и Toyota Land Cruiser со спокойным и молчаливым водителем. Помимо этого Лолита ожидает, что рядом с площадкой будут находиться бригада скорой помощи, правоохранители и сотрудники лицензированного ЧОП. Цветы поклонники должны выносить только по команде — после песни «Пошлю его на».

Интересным, но непонятным условием стал пункт про запрет «необоснованного нагона со стороны зрителей».

Ранее сообщалось, что в Московской области отменили концерт Лолиты по просьбе семей участников СВО.