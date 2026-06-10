Лонгория и Паркер воссоединились спустя 15 лет после развода

Американская актриса Ева Лонгория и ее бывший муж, легендарный баскетболист Тони Паркер, шокировали публику: спустя 15 лет после скандального развода они вновь появились вместе, пишет The Voice. Поводом для встречи стали съемки кулинарного шоу «В поисках Франции». Актриса опубликовала в социальных сетях совместное фото, на котором бывшие супруги выглядят абсолютно счастливыми. Пользователи Сети были удивлены такому повороту, но многие порадовались их примирению.

Напомним, брак Евы и Тони распался в 2010 году. Причиной стала измена баскетболиста. Ева обнаружила в телефоне мужа сотни текстовых сообщений от женщины, которую она считала своей подругой. Это было двойное предательство. Актриса пережила глубокое унижение, ее самооценка упала, и у нее начались проблемы со здоровьем.

Сегодня жизнь Лонгории наладилась. Она счастлива в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Они поженились в 2016 году, а в 2018-м у пары родился сын Сантьяго. Паркер также строил личную жизнь: у него двое детей от французской журналистки Акселль Франсис. Однако их брак распался в 2020 году после шести лет совместной жизни.

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