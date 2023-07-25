Louis Vuitton стал премиальным спонсором Олимпиады в Париже

Мировой производитель предметов роскоши Moet Hennessy Louis Vuitton стал премиальным спонсором Олимпиады-2024 в Париже, сообщается в пресс-релизе компании.

В качестве спонсора Игр компания присоединилась к банковской группе BPCE, фармацевтической компании Sanofi и ритейлеру Carrefour.

Олимпийское спонсорство затронет сразу несколько подразделений холдинга. Moet Hennessy будет поставлять спиртные напитки в рамках программы гостеприимства, ювелирный дом Chaumet озаботится изготовлением олимпийских медалей, а дом моды разработает дизайн формы для сборной Франции.

Также холдинг заключит индивидуальные контракты с некоторыми ведущими французскими спортсменами. В частности, такое соглашение будет заключено с чемпионом мира по плаванию Леоном Маршаном.