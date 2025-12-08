Ловчев заявил, что не верит в чудесное преображение «Спартака» весной

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» высказался о турнирных перспективах «красно-белых».

В ноябре руководство «Спартака» отправило в отставку главного тренера Деяна Станковича, временно его обязанности исполняет Вадим Романов. Ловчев скептически оценивает перспективы специалиста, у которого не было опыта работы на высшем уровне.

«Хороший тренер — это специалист с опытом, а не тот, при назначении которого мы будем выдергивать волоски из бороды, как Старик Хоттабыч, и гадать, повезет или нет. Не вижу никакой сказки, по которой «Спартак» выйдет после зимы и начнет всех обыгрывать», — сказал Евгений Ловчев.

«Спартак» в 18-м туре РПЛ сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Красно-белые уходят на зимнюю паузу на шестом месте с 29 очками.