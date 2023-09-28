Лучницы из подмосковных Химок отличились на первенстве России

Сильнейшие молодые лучники разыграли в Калининграде награды российского первенства. С серебряными медалями вернулись домой химчанки София Панюкова и Ксения Павлюк.

Девушки отличились в командном турнире среди спортсменок не старше 21 года. Награды добыты в условиях серьезной конкуренции — на стрельбище мастерство продемонстрировали лучники из 39 регионов. Впереди химчанок (вместе с ними в команде выступала Юлия Кудинова из Одинцова) оказалась только сборная Москвы.

Как отметила после вручения медали София Панюкова, она довольна итогами первенства, в трудный момент команда проявила характер и сумела собраться на пути к пьедесталу.

Добавим, что лучницы тренируются в спортшколе школе «Химки», которая включена в рейтинг-лист лучших профильных учреждений Подмосковья.