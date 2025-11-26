Лучшей теннисистке России разрешили завести собаку

«Наша девочка Рэсси», — подписала фотографии спортсменка.

18-летняя Мирра Андреева рассказывала, что давно мечтает о собаке, а завести питомца ей разрешат, если теннисистка завершит сезон в топ-20 сильнейших.

По ходу сезона Андреева поднималась в топ-5, а закончила год на девятой позиции в рейтинге WTA. В 2025 году теннисистка заработала на корте $4 726 226 призовых. Особенно удачной у Мирры получилась первая часть сезона, когда она выиграла два «тысячника» подряд.

Ранее бывший тренер знаменитой американки Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки заявил, что Мирра Андреева станет первой ракеткой мира.