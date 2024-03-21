Лучшие ДШИ и преподаватели ДШИ будут определены в России

Первый конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая детская школа искусств» и «Лучшая сельская детская школа искусств». Региональный этап конкурса продлится до 1 июня, окружной — с 23 сентября по 28 октября, федеральный — с 18 ноября по 8 декабря. Победители получат дипломы и денежные призы в размере одного миллиона рублей.

Второй конкурс проводится среди преподавателей детских школ искусств, которые достигли высоких результатов в области педагогики, реализуют дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, подготовили лауреатов и дипломантов конкурсов различных уровней, активно участвуют в различных мероприятиях, внедряют эффективные методики и педагогические технологии.

Для педагогов конкурс проводится так же по двум номинациям: «Лучший молодой преподаватель детской школы искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». К участию допускаются педагоги со стажем до десяти лет в возрасте до 35 лет для первой номинации и от 35 лет для второй. Сроки проведения регионального этапа — до 1 июня, окружного — с 23 сентября по 28 октября, федерального — с 18 ноября по 8 декабря.