Лучший бомбардир сборной Англии перешел в «Баварию»

Капитан лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн официально стал игроком «Баварии», сообщается на сайте мюнхенского клуба.

30-летний нападающий подписал 4-летний контракт. Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за игрока 100 млн евро и еще 10 млн евро в виде бонусов. Сам Кейн будет получать в Германии 25 млн евро в год.

Форвард выступал за «шпор» с 2013 года. За это время он провел 435 матчей во всех турнирах и забил 280 мячей, установив клубный рекорд. Кейн трижды выигрывал титул лучшего бомбардира Английской премьер-лиги.

Также он является рекордсменом сборной Англии по голам – 58 мячей в 84 матчах.