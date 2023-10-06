Лучший футболист Швеции Ибрагимович высказался о переходах в Саудовскую Аравию

Бывший капитан сборной Швеции, лучший футболист страны и экс-нападающий «Манчестера Юнайтед» Златан Ибрагимович высказался об игроках, которые уезжают выступать за клубы Саудовской Аравии.

Бывшему нападающему национальной сборной Швеции 42 года. В июне 2023 года он принял решение завершить карьеру. Последним клубом Ибрагимовича был «Милан», за который он играл с 2020 года. Слова экс-футболиста приводит издание Daily Star.

«Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, – это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили», – сказал Ибрагимович.

Многие звезды мирового футбола в последнее время стали уезжать в Саудовской Аравию для участия в местном чемпионате. В декабре 2022 года португальский нападающий Криштиану Рональду покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в саудовский «Аль-Наср».

В июне 2023 года французский форвард Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Сенегальский защитник «Челси» Калиду Кулибали также перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Из России в арабское государство перебрался лучший бомбардир РПЛ сезона 2022/23 – бразильский нападающий Малком. Он перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль».