Лучший тренер КХЛ возглавит ЦСКА

ПХК ЦСКА в ближайшее время может объявить о назначении главным тренером команды Игоря Никитина, сообщил «Спорт-Экспресс».

Никитин уже руководил армейцами в 2017–2021 годах и в 2019 году привел команду к Кубку Гагарина. После ЦСКА специалист работал в ярославском «Локомотиве», с которым в этом сезоне также завоевал Кубок Гагарина.

По итогам сезона КХЛ назвала Игоря Никитина лучшим тренером.

ЦСКА занял пятое место в Западной конференции и выбыл после первого круга плей-офф, проиграв серию минскому «Динамо» — 2-4. По итогам сезона главный тренер ЦСКА Илья Воробьев был отправлен в отставку.

Ранее стало известно, что нижегородское «Торпедо» возглавит Алексей Исаков. С фармом волжан «Торпедо-Горький» специалист выиграл Кубок Петрова в ВХЛ.