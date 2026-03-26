Лыжная гонка памяти Ивана Калмыкова пройдет в Нововоронино

Лыжная трасса в Нововоронино существует с 1980 года. Она была создана руками военнослужащих местного гарнизона. Основным идейным вдохновителем того времени был Иван Калмыков. Под его началом в советские годы был сформирован основной костяк лыжников, которые создавали и поддерживали лыжню.

Калмыков погиб в 2002 году после лыжных соревнований. После гонки его самочувствие ухудшилось. Товарищи прямо на щитах «старт/финиш» донесли его до местной санчасти. Несмотря на усилия врачей, он скончался. Причиной стала остановка сердца.

После этого было принято решение о ежегодном проведении закрытия сезона лыжной гонкой в память о Калмыкове. К участия в ней приглашаются все желающие спортсмены, любители, друзья, единомышленники, воспитанники спортшкол. Ожидается, что общее число участников мероприятия превысит 300 человек.