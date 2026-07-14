«Целые дома плавают»: жители Долгопрудного увидели на канале имени Москвы гигантский лайнер «Мустай Карим»

Прогуливающиеся вдоль канала имени Москвы жители Долгопрудного стали свидетелями необычного зрелища. По водной глади медленно двигалось судно таких размеров, что издалека его можно было принять за жилой дом. Снимки и видео гиганта мгновенно разлетелись по соцсетям, вызвав бурное обсуждение. Как выяснилось позже, перед ними оказалось не что иное, как современный круизный лайнер «Мустай Карим», предназначенный для плавания как по рекам, так и по морям, сообщил REGIONS.

Характеристики судна: размеры, пассажировместимость и мощность

Теплоход был спущен на воду в 2019 году и с самого начала проектировался для максимального комфорта во время речных круизов. Имя судну дали в честь башкирского поэта и прозаика Мустая Карима, чье имя уже носят воздушная гавань, театральная сцена и несколько улиц в Башкортостане и столице.

Габариты впечатляют: корпус растянулся на 141 метр при ширине почти 17 метров, а осадка достигает трех метров. На борту могут разместиться более 320 путешественников. Пассажирам доступны четыре уровня, а силовая установка выдает 3200 кВт.

От рек до морей: особенности конструкции

Инженерное решение позволяет лайнеру преодолевать не только внутренние водные артерии, но и выходить в акватории крупных озер — Ладожского и Онежского, а также Азовского, Каспийского и Черного морей. Ключевая инновация — носовая часть X-Bow, гасящая волновое сопротивление. Вместо классических винтов судно оснащено поворотными колонками, обеспечивающими высокую маневренность в узких местах. Управление осуществляется через джойстики.

Инфраструктура и популярные маршруты

Для отдыхающих на лайнере работают четыре ресторанных и барных заведения, в том числе с панорамным видом, спа-зона, библиотека с винными картами, спортивные уголки и площадки для семейного досуга. В числе нюансов — ограниченное пространство для прогулок на открытых палубах и малое количество балконных кают.

В настоящее время «Мустай Карим» курсирует по Волге и Каме, а также совершает рейсы к Санкт-Петербургу, Выборгу, островам Кижи и Валаам.

Ранее сообщалось, что «Президент» проплыл по каналу им. Москвы в подмосковных Химках