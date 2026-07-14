Губернатор Подмосковья осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как работает лесопарк «Чемпион» и пообщался с местными жителями. Территорию привели в порядок в 2025 году по программе «Парки в лесу» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Мы стараемся отвечать на запросы жителей — теплоснабжение, благоустройство. Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть, где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах. В лесопарке имеется все необходимое: спортивные и детские игровые площадки, лыжная трасса, парковка, зона, где можно погулять с собакой. Сделали входную группу с разными павильонами, пунктом проката спортивного инвентаря, комнатой матери и ребенка. А для безопасности жителей установили пост охраны, а также современные системы освещения и видеонаблюдения», — отметил губернатор.

Площадь лесопарка превышает 31 га, в нем сохранили природный ландшафт. Там регулярно тренируются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орбита», а также участники «Активного долголетия». И. о. директора МУ «Дирекция парков» Валерий Балакин подчеркнул, что территория всегда была очень популярна у жителей. По его словам, там сохранили привычные людям маршруты, обновили покрытие и установили современное освещение. В парке появились много новых функциональных зон, две детские площадки, зона с уличными тренажерами, площадки для бадминтона и настольного тенниса, а также площадка для дрессировки собак и пункт проката.

Новый лесопарк стал главным местом встреч и прогулок для тысяч горожан, а общественные организации теперь проводят здесь свои праздники и спортивные мероприятия.

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«Я, как многодетная мама и руководитель благотворительного фонда „Многодетство“, хочу выразить огромную благодарность за этот потрясающий парк. Мы с детьми проводим здесь множество бесплатных мероприятий — от спортивного ориентирования до велопробегов. Для нас главное — безопасность», — отметила жительница города Дзержинский Ирина Куршакова.

В прошлом году на территории города провели благоустройство двух других крупных общественных пространств, в том числе сквера имени Бориса Константиновича Громцева. Кроме того, было завершено комплексное благоустройство площади Святителя Николая, отремонтировали дворовые территории на улицах Бондарева, Дзержинская, Лермонтова и Академика Жукова, обновили детские игровые площадки на улицах Шама, Угрешская, Бондарева, Ленина, Академика Жукова и Томилинская. В 2026 году проведут ремонт дворов на улицах Угрешская, Лермонтова, Спортивная, Ленина, Лесная, площади Дмитрия Донского, модернизация детских площадок на улицах Шама, Угрешская и Дзержинская.

В городском округе Люберцы в целом идут работы в рамках второй очереди лесопарка «Лесная опушка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.