Унитаз, бассейн и оральный секс: инфекционист из Подмосковья развенчал пять главных мифов об ИППП

В рамках Недели профилактики инфекций, передаваемых половым путем, специалисты обращают внимание на парадоксальную ситуацию: зачастую люди боятся того, что не опасно, и игнорируют реальные угрозы. Беседуя с корреспондентом REGIONS, подмосковный инфекционист Алексей Сазонов разобрал самые устойчивые мифы об ИППП, которые продолжают жить в массовом сознании.

Одна из самых частых страшилок — возможность заражения через общее полотенце, унитаз или воду в бассейне. По словам врача, это совершенно беспочвенно. Возбудители гонореи, хламидиоза, сифилиса и ВИЧ крайне нестабильны во внешней среде и погибают вне человеческого тела за считанные минуты. Для инфицирования необходим прямой контакт слизистых либо обмен биологическими жидкостями.

Не менее опасно и другое заблуждение — убежденность в том, что отсутствие симптомов гарантирует здоровье. Специалист предупреждает: до 70–80% случаев хламидиоза и вирусных инфекций на ранних этапах никак себя не проявляют. Человек чувствует себя прекрасно, но при этом инфекция уже наносит скрытый ущерб репродуктивной системе.

Третий распространенный миф касается орального секса, который многие ошибочно считают абсолютно безопасным. Это не так: гонорея, сифилис, герпес и ВПЧ легко передаются через слизистые рта и горла. Еще одно опасное заблуждение — вера в то, что инфекцию можно определить по внешнему виду партнера. Внешность ничего не гарантирует, поэтому единственный надежный способ защиты — совместное тестирование до начала незащищенных отношений.

Наконец, многие полагаются на спринцевание и обработку антисептиками сразу после контакта. Однако эти методы бесполезны против уже проникших в клетки возбудителей, а агрессивные растворы, напротив, смывают естественную микрофлору, подготавливая почву для воспалений.

«Самый большой враг в профилактике ИППП — это не сама инфекция, а ложное чувство безопасности и стигма. Люди боятся „подцепить что-то“ от сиденья унитаза в общественном месте, но при этом игнорируют регулярные обследования и использование барьерной контрацепции с новым партнером. Хорошая новость в том, что современная медицина позволяет быстро и эффективно вылечить большинство бактериальных ИППП, если выявить их вовремя», — сказал врач-инфекционист Алексей Сазонов.

Жители наукограда Фрязино и прилегающих территорий при необходимости могут обратиться за помощью в больницу имени М. В. Гольца, расположенную по адресу: улица Московская, дом 7. Либо в Щелковский кожно-венерологический диспансер (филиал МОККВД) по адресу: Щелково, улица Новая Фабрика, дом 10.

Кроме того, для фрязинцев работает горячая линия Центра профилактики и борьбы со СПИД, где можно получить бесплатную и анонимную консультацию по вопросам предотвращения ВИЧ-инфекции.

В Министерстве здравоохранения Московской области напоминают: при посещении врача необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт гражданина Российской Федерации.

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