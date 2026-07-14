Звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу уехала из России с ребенком

Актриса Лянка Грыу, известная зрителям по сериалу «Барвиха», вместе со своим 15-летним сыном покинула Россию, пишет Super. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге.

По словам артистки, улететь из страны получилось не с первой попытки — рейс задержали на два дня. Это стало для Лянки неожиданностью, но в итоге они все же добрались до места назначения.

Сын Грыу — ее первенец от режиссера Михаила Вайнберга. В детстве у мальчика диагностировали аутизм, однако спустя несколько лет врачи сняли этот диагноз. Сама актриса признавалась, что период борьбы с проблемами сына был очень непростым и потребовал от нее личной трансформации.

Личная жизнь Лянки тоже претерпела изменения. В 2022 году в СМИ появилась информация о ее романе с иностранным коллегой Марселем Симоно, который живет США. Примечательно, что бывший муж актрисы Михаил Вайнберг в декабре 2022 года женился на балерине Анастасии Меськовой, которая ранее была подругой Лянки.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце проводит каникулы с детьми в родной Латвии.