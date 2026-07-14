Бог как главный программист: как гипотеза симуляции неожиданно помирила науку и религию

Идея о том, что люди могут жить внутри компьютерной симуляции, обычно звучит как вызов для религии, но информатик Ризван Вирк видит в ней обратное, пишет Daily Mail. Выпускник Массачусетского технологического института считает, что такая гипотеза не обязательно опровергает христианство, а может предложить современный язык для описания его ключевых идей.

Согласно гипотезе симуляции, привычная физическая реальность может быть искусственно созданным миром, похожим на сверхсложную видеоигру. Вирк предполагает, что в такой картине душу можно сравнить с игроком, существующим за пределами симуляции, а тело — с аватаром внутри нее.

Он также проводит параллель с Библией, где записаны достойные люди, искупившие грехи. По мнению Вирка, книгу можно представить как полную запись действий внутри симулированного мира. А рассказы людей о пересмотре всей жизни на смертном одре или в коме он сравнивает с воспроизведением этих записей после смерти персонажа.

Ученый связывает с этой идеей и сюжет о сотворении мира словом: современные ИИ-системы тоже могут создавать виртуальные сцены по текстовым запросам.

При этом речь идет не о доказательстве христианства и не о подтверждении самой симуляции. Вирк предлагает скорее философскую интерпретацию: если подобная теория однажды окажется верной, традиционные образы можно будет прочитать как метафоры устройства реальности.