В подмосковной Общественной палате состоялся семинар по дистанционному электронному голосованию

Общественная палата Московской области провела обучающий семинар по вопросам дистанционного электронного голосования для представителей муниципальных общественных палат в формате видеоконференции, он состоялся в рамках подготовки общественных наблюдателей к предстоящим выборам. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты.

В рамках мероприятия участники обсудили нововведениям избирательной кампании 2026 года, в том числе порядок подачи заявлений на участие в ДЭГ, возможность получения бумажного бюллетеня в случае невозможности проголосовать дистанционно, а также механизмам общественного контроля, обеспечивающим прозрачность и открытость процедуры. Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов подчеркнул, что Подмосковье является одним из ключевых регионов России в части организации избирательного процесса.

«Московская область вошла в число 33 регионов России, где на выборах 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование. Для нашего региона это большая ответственность, поэтому уже сегодня мы уделяем особое внимание подготовке общественных наблюдателей. Наша задача обеспечить высокий уровень общественного контроля, чтобы каждый избиратель был уверен в открытости, прозрачности и легитимности выборов», — отметил Сергей Леонов.

Куратор группы по наблюдению за ДЭГ Штаба общественного наблюдения Илья Ермаков в рамках семинара рассказал о принципах работы дистанционного электронного голосования и механизмах, которые обеспечивают безопасность и прозрачность процедуры. По его словам, это современный и удобный способ участия граждан в выборах, который позволяет проголосовать в электронном формате.

Напомним, что подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании жители смогут через портал «Госуслуги» с 3 августа по 14 сентября 2026 года. В рамках подготовки к Единому дню голосования в регионе продолжится работа по обучению наблюдателей и экспертов, направленная на повышение качества общественного контроля за избирательным процессом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.