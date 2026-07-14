Военный эксперт Дандыкин раскрыл вероятное место запуска дронов на Кубань

Военный аналитик Василий Дандыкин предположил, откуда именно украинские войска могли направить беспилотники на один из важнейших нефтезаводов Кубани. Возможные места их запуска назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Маршрут воздушного налета через Черное море

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал предположение касательно траектории движения украинских дронов, атаковавших Краснодарский край в ночь на 14 июля. По мнению аналитика, летательные аппараты могли быть запущены с южных территорий Украины, а именно из подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Специалист пояснил, что эта локация географически является наиболее близкой точкой для организации удара по Кубани. Оттуда БПЛА направляются по прямому маршруту через акваторию Черного моря. Эксперт добавил, что на данном направлении российские оборонительные комплексы также регулярно ведут успешную работу по перехвату воздушных целей.

Последствия ночного удара по заводу

Налет украинских беспилотников привел к технологическому инциденту на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, который входит в число крупнейших промышленных предприятий юга страны. В региональном оперативном штабе подтвердили, что возгорание на объекте спровоцировали упавшие фрагменты сбитого аппарата. Жители близлежащих населенных пунктов поделились воспоминаниями о пережитом набеге: по их словам, от мощных звуков в зданиях вибрировали стены, а на кровли жилых домов падали металлические обломки.