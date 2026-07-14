СК возбудил уголовное дело после избиения врача скорой помощи в Челябинске

Следственный комитет начал расследование после нападения агрессивной толпы молодых людей на медицинскую бригаду возле торгово-развлекательного комплекса. Об этом пишет РИА Новости.

Нападение на медиков возле торгово-развлекательного комплекса

В Челябинске вечерний выезд медицинской бригады закончился серьезным инцидентом и последующим привлечением правоохранительных органов. Инцидент произошел 13 июля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос», где изначально зафиксировали драку. Одному из участников потасовки потребовалась срочная помощь специалистов.

Прибывшие на место вызова медицинские работники столкнулись с открытой агрессией со стороны компании молодых людей. По информации представителей регионального министерства здравоохранения, хулиганы громко использовали нецензурную лексику, блокировали и атаковали служебный автомобиль скорой помощи. Ситуация обострилась, когда один из присутствующих применил к дежурному врачу физическую силу.

Возбуждение дела и поиск виновных

Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации оперативно отреагировало на сообщения средств массовой информации и официальные рапорты. Сотрудники следственного отдела по Калининскому району города Челябинск возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, караемого второй частью статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

На данный момент следователи проводят комплекс необходимых оперативных мероприятий. Силовики детально устанавливают все технологические и хронологические обстоятельства случившегося, а также ведут розыск конкретных лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния.