Участники СВО из Якутии передали Путину якутский нож через главу республики

14 июля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. В ходе беседы Николаев передал главе государства якутский нож — подарок от имени военнослужащих — уроженцев республики, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Президент поблагодарил за символический дар и попросил главу региона передать бойцам большой привет. Путин назвал якутских воинов настоящими бойцами, отметив их мужество и преданность Родине.

Основными темами встречи, помимо церемонии вручения, стали реализация мастер-плана развития Якутска до 2030 года и подготовка городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Стороны подвели промежуточные итоги выполнения поручений президента по социально-экономическому развитию республики.

Якутский нож — не просто орудие труда или холодное оружие. Это один из главных национальных символов Республики Саха (Якутия), наравне с хомусом, алмазами и героическим эпосом олонхо. В традиционной культуре народа саха нож является ценным и памятным подарком, знаком уважения и почести. Его дарят при рождении сына, на торжественные и знаменательные даты.