Помощь бойцам выше собственных трудностей: в Подмосковье владелец сыроварни направил запасы продукции на СВО

Как отметил предприниматель, поддержка военнослужащих сегодня имеет первостепенное значение, особенно с учетом того, сколь многие жители округа находятся в зоне боестолкновений. Экономическая ситуация в стране складывается непростая, однако, по убеждению Сироты, помощь защитникам стоит выше любых коммерческих трудностей.

«Это наши запасы, наши закрома, и мы все отправляем парням. Только из нашего маленького города на фронт ушло 11 тыс. человек. Это две бригады, которые каждый день бьются и проливают кровь», — сообщил Сирота.

Партия сыра, направленная на передовую, была произведена для поставок в крупные федеральные розничные сети. В перечне — «Губернаторский», «Красногорский», «Колмогоровский», «Тирольский» и «Пошехонский». Однако фермер заявил, что к окончанию лета продукция Истринской сыроварни появится в продаже исключительно в собственных точках сбыта предприятия. Поэтому сейчас, считает он, гораздо разумнее отдать накопленные объемы тем, для кого эта поддержка особенно важна.

«Хоть нам сейчас, конечно, очень тяжело. Налоги, кредитная ставка, мы тяжело идем. Но парням тяжелее всех. И мы должны их поддержать», — добавил он.

Ранее политолог Федорова высказала мнение, что Путин системно уделяет внимание развитию волонтерства.