Пластиковый скелет на балконе стал достопримечательностью Балашихи — жители строят версии от биолога до любовника

Жители микрорайона Новое Павлино в Балашихе начали свой день с неожиданного открытия. На балконе одной из квартир на улице Романычева случайные прохожие заметили человеческий скелет. Известие о находке практически сразу облетело местные чаты, а затем попало в телеграм-канал «Новое Павлино Балашиха | ЖК Новоград Павлино», сообщил REGIONS.

Необычное зрелище вызвало настоящий ажиотаж. Прохожие останавливались, доставали телефоны и фотографировали «молчаливого соседа». В интернет-обсуждениях жители принялись строить догадки о том, как муляж оказался на балконе. Наиболее популярными оказались три версии. Первая — в квартире живет педагог-биолог, который спрятал на лето учебный материал от солнца и влаги. Вторая — хозяин жилья оказался студентом медицинского вуза, использующим макет для изучения анатомии.

«В первую секунду была мысль вызвать полицию, но потом стало очевидно, что кто-то просто пошутил. Даже жалко его стало: смотрит на улицу и грустит. Видимо, все мы немного устали от дождливого и пасмурного лета», — делятся впечатлениями очевидцы.

Третья же гипотеза, вызвавшая больше всего улыбок, была откровенно шуточной: якобы скелет — это настоящий человек, а именно некий любовник, которого заперли на балконе еще в прошлом году и благополучно забыли. Версия о криминальном следе отпала почти сразу. Внимательный взгляд выдавал в находке пластиковый муляж — об этом говорили неестественный глянец материала, нефизиологичная поза и заметные анатомические погрешности.

В результате жители Нового Павлино пришли к выводу, что забавный, хоть и слегка пугающий объект может считаться новой местной достопримечательностью на улице Романычева. Скелет, несмотря на свою натуралистичность, теперь заставляет прохожих замедлять шаг и, как минимум, улыбаться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ищут владельца «машины-скелета».