Команда ФСИН России стала бронзовым призером на кубке Общества «Динамо» по хоккею с шайбой

Команда ФСИН России стала бронзовым призером на межведомственном кубке Общества «Динамо» по хоккею с шайбой, который прошел с 6 по 10 июля на базе многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Академия спорта „Динамо“. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участниками турнира стали восемь команд, которые представляют федеральные органы исполнительной власти: МЧС России, МВД России, ФСИН России, ФСО России, ФССП, Росгвардию, «Динамо-24», команда ГУСП. За сборную команду ФСИН играл сотрудник ГУФСИН России по Московской области Александр Сапожков. В течение пяти дней они боролись за звание сильнейших на ледовой арене.

Победу во второй группе одержала сборная «Динамо-24», второе и третье место заняли сборная МЧС России и ФСИН России. Награждение победителей и призеров хоккейного турнира провел Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.