Он смешил зрителей в «Полицейской академии», а ушел тихо в хосписе: как жил и умирал Питер Ван Норден?

Американский актер Питер Ван Норден, знакомый зрителям по культовым комедиям «Полицейская академия 2: Их первое задание» и «Голый пистолет 2½: Запах страха», ушел из жизни на 76-м году, пишет Super. О смерти артиста сообщила его супруга Венди.

По ее словам, он мирно скончался утром 9 июля в одном из хосписов Южной Калифорнии после долгой борьбы с несколькими тяжелыми недугами.

Ван Норден начал свой творческий путь в 1970-х годах на театральной сцене. Он играл в классических постановках по произведениям Уильяма Шекспира и античных драматургов. В его репертуаре были «Гамлет», «Макбет», «Дон Кихот», «Лак для волос» и многие другие спектакли. Артист практически до последних лет продолжал выходить на подмостки, оставаясь преданным своему призванию.

Широкую известность Ван Нордену принесла роль офицера Винни Штульмана в сиквеле «Полицейской академии». Позже он снялся в пародийной ленте «Голый пистолет 2½: Запах страха», где его комедийный талант раскрылся с новой стороны. Однако актер не ограничивался кино — он продолжал активно работать в театре и даже успел сняться в короткометражной картине No Sound But The Sea, которая вышла в 2025 году.

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