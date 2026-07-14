Сябитова опровергла слухи о консультациях с Володиной и Глобой

Телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная по программе «Давай поженимся!», неожиданно резко высказалась в адрес астрологов и нумерологов. Она опровергла распространившиеся ранее слухи о том, что консультируется с известными астрологами Василисой Володиной и Тамарой Глобой, сообщает Teleprogramma.org.

Сябитова заявила, что никогда не была их клиенткой и крайне возмущена тем, что ее имя используют для продвижения лженаук. Телесваха обвинила астрологов в том, что они обманывают людей и зарабатывают на этом деньги. Особенно опасными, по ее мнению, являются консультации в медицинских вопросах.

«Отказ от своевременной помощи врачей в пользу консультаций со звездами может привести к серьезным последствиям. Я не раз это видела. Чрезмерная увлеченность астрологией может перерасти в зависимость, которая очень похожа на игроманию», — заявила Сябитова.

Ранее певица Надежда Бабкина рассказала, что верит нумерологам, но не гадалкам.