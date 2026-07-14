Молодежь и работодатели Подмосковья смогут принять участие в Летней конференции проекта «Профразвитие»

Студенты старших курсов, выпускники и HR-специалистов из Подмосковья смогут принять участие в Летней конференции проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая позволит молодым специалистам взглянуть на карьеру глазами работодателя, научиться презентовать свои сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами крупнейших компаний страны. Мероприятие пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж», сообщили в пресс-службе проекта.

Подать заявку можно до 27 июля на сайте. Летняя конференция каждый объединяет работодателей и молодых специалистов и позволяет разобрать реальные рабочие ситуации, получить обратную связь и узнать о профессиональном росте в компаниях.

«Карьеру невозможно построить по универсальной инструкции. Но можно создать среду, где молодые люди начинают лучше понимать себя, рынок труда и ожидания работодателей. Именно такую возможность уже три года дает проект „Профразвитие“», — отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

В этом году мероприятие пройдет в формате большого «офиса профессиональных возможностей» по двум направлениям: «Кадровый резерв» для молодежи и «Отдел развития талантов» для экспертов и специалистов российских компаний. В программу также войдет презентация масштабного исследования проекта «Профразвитие» и компании ANCOR, посвященного ожиданиям молодых специалистов и работодателей. Участников ждут карьерные лаборатории, управленческие игры, открытые разборы, экспертные встречи, практические мастерские и многое другое.

Молодым специалистам обеспечат проживание, питание и образовательную программу. Самостоятельно необходимо оплатить только проезд до площадки. Для представителей компаний участие в конференции также является бесплатным, при этом расходы на дорогу и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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