Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую согласился бы сменить российское гражданство

Один из сильнейших российских лыжников Савелий Коростелев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возможной смене спортивного гражданства.

Корреспондент задал вопрос, как бы спортсмен поступил, если бы к нему обратились с таким предложением, предложив миллиард долларов.

«Блин, если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится», — со смехом ответил Коростелев.

При этом он отметил, что в любом случае остался бы русским в душе и пропагандировал российский спорт за границей. Коростелев подчеркнул, что такое предложение считает абстрактным и никуда переходить не планирует.

21-летний Савелий Коростелев в минувшем сезоне стал двукратным чемпионом страны и выиграл общий зачет Кубка России.

Ранее обладательница Кубка России по лыжным гонкам Дарья Непряева высказалась о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры.