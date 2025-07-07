Лыжница Непряева заявила, что не будет унывать в случае недопуска российских спортсменов на ОИ

Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Дарья Непряева в разговоре с «Чемпионатом» оценила возможность допуска российских лыжников к участию в Олимпийских играх.

Спортсменка отметила, что верит в лучшее, но если этого не случится, унывать не будет.

Непряева подчеркнула, что в отношении лично нее нет никаких дополнительных ограничений, так как она не состоит в ЦСКА или «Динамо», которые ассоциируются с российскими силовыми структурами.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт допустил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может разрешить участие в олимпийском отборе для некоторых российских лыжников, но при этом вряд ли может идти речь о лидерах сборной, таких, как Александр Большунов.