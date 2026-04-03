Лыжник Забалуев рассказал о предчувствии победы на финале Кубка России

Лыжник Сергей Забалуев, представляющий Татарстан, прокомментировал свою победу в спринтерской гонке свободным стилем в финале Кубка России в Кировске.

Спортсмен рассказал, что еще вечером был недоволен своим состоянием, чувствовал, что проваливает тур. Но сегодня все изменилось.

«Сегодня проснулся утром и понял, что буду бороться за медали. Получилось выиграть. Это классно, тактически проделал классную работу», — рассказал Забалуев.

В четвертьфинале Забалуев обыграл в своем забеге трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который проиграл впервые после четырех побед в финале Кубка России. Также не смогли пробиться в финал Савелий Коростелев и Сергей Ардашев.

Второе место в спринте занял представитель Красноярского края Павел Соловьев, третьим финишировал Константин Тиунов из Ханты-Мансийского округа.