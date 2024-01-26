Лыжница из подмосковного Подольска выиграла гонку на чемпионате ЦФО

В Красногорске проходит чемпионат Центрального Федерального округа по лыжным гонкам.

Первую медаль в копилку команды Московской области завоевала 19-летняя Ирина Головатюк. Воспитанница подольской муниципальной Спортивной школы олимпийского резерва была лучшей в спринте. Подготовил спортсменку тренер Сергей Баламутов. В призовой тройке места после подмосковной лыжницы заняли Арина Былинко (Рязанская область) и Дарья Абоносимова (Брянская область).

Соревнования в Красногорске завершатся в воскресенье.