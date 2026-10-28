Терапевт Тимощенко предупредила об опасности полного отказа от соли

Полный отказ от соли может привести к дефициту натрия и опасному для жизни состоянию. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Тимощенко.

Натрий организму необходим. Он держит водный баланс, помогает мышцам сокращаться и передает нервные импульсы. Когда его не хватает, развивается гипонатриемия. Слабость, тошнота, головокружение — это еще цветочки. В тяжелых случаях страдает нервная система, и счет идет на жизнь.

Особенно рискуют спортсмены, которые теряют соль с потом и не восполняют электролиты. А еще те, кто злоупотребляет мочегонными. Но и перебор с солью опасен: натрий задерживает жидкость, растет объем плазмы, поднимается давление. Поэтому врач советует не исключать соль, а ограничивать — до пяти граммов в сутки.

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