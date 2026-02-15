В Химках прошел главный лыжный старт— «Лыжня России» с участием шести тысяч человек
Более шести тысяч человек приняли участие в «Лыжне России» в подмосковных Химках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В подмосковных Химках прошел 44-й всероссийский старт «Лыжня России», сообщила пресс-служба администрации городского округа. На трассу вышли более шести тысяч человек.
Соревнования традиционно объединили любителей лыжного спорта самых разных возрастов — от 12 лет и старше. Для участников подготовили одну дистанцию длиной 10 километров.
Почетными гостями мероприятия стали министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина, а также призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.
Дегтярев зачитал приветствие главы государства Владимира Путина, в котором он отметил, что «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет сотни тысяч людей разных поколений и возрастов, становясь настоящим праздником спорта и здорового образа жизни.
Поддержать участников приехали и местные депутаты: Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов и Артур Каримов. Они пожелали лыжникам легкой трассы и хорошего настроения.
Изюминкой соревнований стал традиционный костюмированный забег. Здесь главным был не результат, а креативный подход. Участники в ярких нарядах прошли дистанцию чуть больше километра, отдельно от основного массового старта, подарив зрителям море улыбок и позитива.
«Лыжня России» проводится с 1982 года и за это время стала одним из крупнейших зимних спортивных событий в стране. Каждый год на старт выходят сотни тысяч единомышленников, для которых лыжи — это не просто спорт, а образ жизни.
