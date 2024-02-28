Лыжные соревнования на призы Александра Панжинского TOPSKI FAMILY состоялись в Одинцове

Более шестисот любителей лыж собрались на старте соревнований TOPSKI FAMILY в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что участниками соревнований на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпийских игр стали как профессиональные спортсмены, так и любители, космонавты и звезды спорта.

«Третий год при поддержке друзей, партнеров, единомышленников мы проводим соревнования семейного формата. Самая главная миссия — чтобы люди приходили всей семьей, занимались спортом, полезным видом досуга, не валялись на диване, не сидели за столом, а вместе с детьми проводили время на лыжне», — отметил Александр Панжинский.

Свои лыжные команды на корпоративной гонке, которая прошла впервые, представили сразу 11 компаний-партнеров соревнований. Это отличный старт новой дисциплины в рамках гонки. Дети и взрослые соревновались на разных дистанциях в 16 возрастных категориях. Каждому вручалась медаль финишера. Заслуженные награды и достойные призы получили тройки сильнейших и лучшие шесть пар «ребенок-родитель» по итогам семейного зачета.