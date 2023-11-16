Маэстро Гергиев может возглавить Большой театр

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев может быть назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра.

Гергиев заменит на этом посту Владимира Урина, возглавлявшего Большой с 2013 года и покидающего его по собственному желанию. При этом предполагается, что Гергиев продолжит руководство Мариинкой.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не исключил вариант такого развития событий, но при этом он считает невозможным объединение двух театров.

«Маэстро Гергиев может быть руководителем Мариинского театра, и Большого театра. Но это вовсе не значит, что театры могут быть объединены. Это совершенно разные институции с разной историей. Это все равно что объединить Третьяковскую галерею с Русским музеем и создать общую дирекцию», – сказал Швыдкой в кулуарах Санкт-Петербургского культурного форума.

В Большом театре и Минкультуры отказываются комментировать слухи о возможных перестановках.