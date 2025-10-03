Магнитогорский «Металлург» второй раз в сезоне разгромил ЦСКА в Москве
3 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Это был матч регулярного чемпионата КХЛ.
Руслан Исхаков из «Металлурга» открыл счет. Затем хозяева льда сократили отставание, забив шайбу Павла Карнаухова. В следующей части игры Дмитрий Силантьев укрепил преимущество магнитогорцев. А в конце матча Никита Коротков установил финальный счет — 3:1 в пользу «магнитки».
В текущем сезоне хоккейная команда из Челябинска одержала вторую победу подряд над ЦСКА. Этот результат позволил ей подняться на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После 11 игр команда набрала 18 очков.
5 октября «Металлург» сыграет на выезде против московского «Спартака».
