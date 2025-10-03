Магнитогорский «Металлург» второй раз в сезоне разгромил ЦСКА в Москве

3 октября на «ЦСКА-Арене» в Москве магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Это был матч регулярного чемпионата КХЛ.

Руслан Исхаков из «Металлурга» открыл счет. Затем хозяева льда сократили отставание, забив шайбу Павла Карнаухова. В следующей части игры Дмитрий Силантьев укрепил преимущество магнитогорцев. А в конце матча Никита Коротков установил финальный счет — 3:1 в пользу «магнитки».

В текущем сезоне хоккейная команда из Челябинска одержала вторую победу подряд над ЦСКА. Этот результат позволил ей подняться на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После 11 игр команда набрала 18 очков.

5 октября «Металлург» сыграет на выезде против московского «Спартака».

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду, что Овечкин наберет необходимую форму к старту регулярного чемпионата.