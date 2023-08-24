Магнус Карлсен впервые в своей карьере победил в Кубке мира по шахматам

Норвежский шахматист Магнус Карлсен впервые в своей карьере стал победителем Кубка мира по шахматам, который проходил в Баку.

В финальном матче турнира он одержал победу в тай-брейке над индийским шахматистом Рамешбабу Прагнанандху со счетом 1,5:0,5. Об этом пишет Чемпионат.

Обе партии в классических шахматах финального матча завершились вничью, что привело к необходимости провести тай-брейк. В этом дополнительном этапе Карлсен сумел одержать победу, обеспечив себе звание победителя Кубка мира по шахматам.

Для Магнуса Карлсена эта победа стала особенно значимой, так как он впервые завоевал эту престижную награду в своей карьере. Его выдающиеся навыки и стратегический подход к партиям сделали его одним из самых успешных и узнаваемых шахматистов в мире.