Махачев хочет поскорее сразиться с Маддаленой за титул чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о предстоящем бое с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе.

Российский боец заявил, что может встретиться с соперником на турнире UFC 322, который пройдет в ноябре в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», но также готов выйти в октагон и пораньше — на октябрьском турнире в Абу-Даби.

Точная дата пока не определена, но Махачев заявил, что хочет сразиться с Маддаленой как можно раньше.

Последний бой Махачев провел в январе, в первом раунде победив Ренато Мойкано. Россиянин отказался от титула чемпиона в легком весе, чтобы перейти в следующую весовую категорию.

Маддалена завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив в мае единогласным решением судей палестинца Белала Мухаммада.

Ранее Ислам Махачев был номинирован на престижную американскую премию ESPY Awards‑2025.