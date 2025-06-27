Трое россиян стали претендентами на престижную американскую спортивную премию

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Никита Кучеров, боец ММА Ислам Махачев, а также клуб НХЛ «Флорида Пантерз», за который выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, номинированы на престижную американскую премию ESPY Awards‑2025.

Учрежденная каналом ESPN премия вручается за наиболее выдающиеся спортивные достижения в календарном году.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поборется за победу в номинации «лучший рекорд года». Российский нападающий побил достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Конкуренцию ему составят люди из мира баскетбола — игрок НБА Кевин Дюрант, баскетболистка Кейтлин Кларк и тренер Джино Оримма.

Лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучеров номинирован на приз лучшему игроку года в НХЛ. Он поспорит за награду с защитником «Колорадо» Кэйлом Макаром, нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и вратарем «Виннипега» Коннором Хеллибаком.

Ислам Махачев претендует на приз лучшего бойца года в UFC — вместе с Дрикусом Дю Плесси, Мерабом Двалишвили и Кайлой Харрисон.

«Флорида», во второй раз подряд выигравшая Кубок Стэнли, номинирована на приз лучшей команде года.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал лидером среди действующих игроков по числу проведенных силовых приемов за карьеру.