Махачев забрал титул UFC с рекордом

Российский боец Ислам Махачев победил в главном бое турнира UFC 322 австралийца Джека Деллу Маддалену и забрал титул чемпиона в полусреднем весе.

Махачев одержал победу убедительным единогласным решением судей, каждый из которых отдал победу россиянину во всех раундах, на всех трех карточках значился счет — 50:45.

Махачев стал первым россиянином, который завоевывал пояса UFC в двух разных весовых категориях. Ранее он отказался от защиты титула в легком весе ради перехода в другую категорию.

Российский боец выиграл свой 16-й поединок UFC подряд, повторив рекордную серию бразильца Андерсона Силвы. Общая личная статистика Махачева составляет 28 побед при одном поражении.

После победы Махачев отреагировал на идею Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме и выразил готовность в нем поучаствовать.

«Дональд Трамп, погнали! Открывай Белый дом, я иду!» — выкрикнул Махачев.

Ранее сборная России по футболу прервала серию и 22 матчей без поражений, проиграв сборной Чили со счетом 0:2.