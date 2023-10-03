Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400

В этот рейтинг включаются самые богатые люди США. Состояние (чистые активы) Джордана оценивается в $3 млрд.

За 15 сезонов в НБА «Его Воздушество» заработал $94 млн. Джордан был одним из самых высокооплачиваемых игроков своего времени, но основные деньги он заработал за пределами баскетбольной площадки.

Значительную часть нынешнего состояния Джордану принесло сотрудничество с такими брендами, как McDonald’s, Gatorade, Hanes и Nike. А попадание в список Forbes 400 обеспечила продажа в августе контрольного пакета клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» за $3 млрд. Эта сумма в 17 раз превышает стоимость команды в 2010 году, когда Джордан стал основным владельцем «Шершней».