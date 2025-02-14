Певица Рианна разозлила фанатов, придя в суд над A$AP Rocky с двумя детьми

Рианна пришла на судебное заседание по делу своего супруга A$AP Rocky с двумя маленькими детьми, что вызвало бурю негодования у пользователей Сети.

Музыканта обвиняют в нападении с применением огнестрельного оружия, произошедшем в ноябре 2021 года. Если его вина будет доказана, рэпер может получить до 24 лет тюремного заключения.

Для певицы это большой стресс, но, несмотря на опасения о будущем, она активно поддерживает мужа, даже посещая суд.

Однако ее недавний выход вызвал критику. Рианна пришла с детьми — двухлетним RZA и годовалым Райотом. Папарацци запечатлели момент, когда певица несла старшего сына, а младший находился у незнакомой женщины, вероятно, няни.

Судя по всему, у певицы не было настроения, так как это заседание является финальным, и после него судья должен вынести решение. Многие удивляются, почему Рианна привела детей на такое серьезное мероприятие. Одни считают, что она пытается вызвать сочувствие, показывая, кто остается без отца, если A$AP Rocky окажется за решеткой, в то время как другие думают, что травмировать детей для этого не стоит.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка группы «Фабрика» уехала от мужа из Израиля в Россию.