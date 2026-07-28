«Она больше не Круз»: почему 19-летняя дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца?

19-летняя Сури, единственная дочь голливудского актера Тома Круза и Кэти Холмс, сделала важный шаг в своей жизни — она официально сменила фамилию, сообщает Entertainment Weekly. Теперь в документах, связанных с ее учебой в престижном университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге, девушка значится как Сури Ноэль.

Второе имя матери, которое она теперь носит, стало символом ее близких отношений с Холмс, с которой она прожила большую часть жизни.

Этот шаг не стал неожиданностью. Два года назад на выпускной церемонии в нью-йоркской школе исполнительских искусств LaGuardia Сури уже была представлена как Сури Ноэль. Тогда на ее стороне была мать, которая поддерживала дочь в этот важный момент. Круз не присутствовал на церемонии — он не появлялся на публике с дочерью с момента развода с Кэти в 2012 году.

Сури родилась в 2006 году, и в том же году ее родители поженились. Однако их брак продлился недолго, и после развода Холмс получила основную опеку над дочерью. Девушка выросла в Нью-Йорке под присмотром матери, и их связь всегда была очень теплой.

Ранее сообщалось, что сын Бреда Питта и Анджелины Джоли решил отказаться от фамилии отца.