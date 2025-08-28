Макаревич расстроился из-за трех подсолнухов от фанатов и сократил выступление в Батуми

Певец вместе со своей супругой Эйнат Кляйн организовал дегустацию собственного вина, совмещенную с мини-концертом. Билеты на мероприятие стоили около 7,5 тыс. руб., однако крыша бара оказалась полупустой.

По информации телеграм-канала, фанаты подарили Макаревичу всего три подсолнуха, из-за чего музыкант заметно расстроился. Кроме того, некоторые зрители пришли в футболках с украинской символикой, пытаясь привлечь его внимание, но это не помогло.

Отмечается, что певец исполнил лишь три песни, после чего поспешно покинул площадку, отказавшись от общения с поклонниками.

В ходе выступления Макаревич иронично поблагодарил публику за то, что те предпочли его концерт выступлению Земфиры*, которая в тот же вечер давала шоу в Батуми.

Ранее журналисты обнаружили скрываемую Андреем Макаревичем недвижимость в Подмосковье.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.