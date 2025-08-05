Журналисты обнаружили скрываемую Макаревичем недвижимость в Подмосковье

Российский рок-музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, неоднократно заявлявший об отсутствии у него имущества и связей в России, владеет элитной недвижимостью в Подмосковье, пишет SHOT.

Журналисты выяснили, что в деревне Подушкино Одинцовского округа у певца в собственности находится двухэтажный коттедж площадью более 300 кв. м с участком 15 соток.

Недвижимость была приобретена Макаревичем еще в 2000-е годы совместно с актером Леонидом Ярмольником. После полного ремонта объект был официально зарегистрирован в 2008 году. По нынешним оценкам, рыночная стоимость имущества составляет около 70 млн руб.

Примечательно, что, несмотря на публичные заверения музыканта о полном разрыве с Россией, дом продолжает находиться под охраной — ежемесячные платежи за ее обеспечение составляют порядка 5 тыс. руб.

Кроме того, периодически на территорию приезжает уборщик, однако, по свидетельствам соседей, сам владелец не появлялся здесь как минимум шесть лет.

Как отмечает SHOT, состояние скрываемой резиденции оставляет желать лучшего — участок вокруг дома заметно зарос, все покрыто пылью, а на фасаде начала распространяться плесень.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Андрея Макаревича российского гражданства.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.